العملات الرئيسية تنتظر تفاصيل اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

2019/12/16 | 13:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت العملات التي تتأثر بالتجارة مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي يوم الاثنين مع انحسار حالة الارتياح التي أعقبت اتفاق التجارة الأمريكي الصيني في ظل الإحباط الناجم عن قلة التفاصيل الخاصة بالاتفاق وإحجام عن وضع مراه

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