ذروة قياسية لأسهم أوروبا والأنظار على مؤشرات مديري المشتريات

2019/12/16 | 13:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.

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