برهان يؤكد التزام القوات المسلحة بحماية التغيير في السودان

2019/12/16 | 13:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، إلتزام القوات المسلحة ، بحماية التغيير الذي تم بإنحيازها لإرادة الشعب وقطع ببقائها علي عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الإستجابة لمحاولات الإبتزاز والإستقطاب السياسي.وتعهد بإستكمال مطلوبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الإقتراع وإختيار من يحكمه في […]

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