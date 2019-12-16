سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسؤول

2019/12/16 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة "ذا صن" اليوم الاثنين أن مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني {64 مليون دولار} سُرقت من منزل في غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، ابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات {فورمولا 1} بيرني إيكلستون، وذلك في عملية سطو استغرقت 50 دقيقة.

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