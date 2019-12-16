2019/12/16 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المثالي لمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتواجد عربي.. "يويفا" تعلن التشكيل المثالي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتواجد عربي.. "يويفا" تعلن التشكيل المثالي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).