بيان من الاعلام الامني بشأن استشهاد واصابة 10 عناصر من الجيش🔻

2019/12/16 | 13:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت عناصر من عصابات داعش الإرهابية يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، […]

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