2019/12/16 | 13:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الاثنين، أن قانون الأحزاب لن يكون عادلاً بين العراقيين حتى لو جاءت بأفضل قانون انتخابي على وجه الأرض.وقال الكربولي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: قانون الأحزاب لن يكون عادلاً بين العراقيين .. تشريعات الأحزاب للأحزاب) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: قانون الأحزاب لن يكون عادلاً بين العراقيين .. تشريعات الأحزاب للأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).