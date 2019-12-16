تويوتا تدخل عالم السرعة بسيارة رياضية جديدة!

2019/12/16 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت تويوتا فيديو ترويجي لسيارة رياضية صغيرة وقوية تستعد للكشف عنها رسميا في إطار مهرجان Toyota Gazoo Racing الذي سيعقد في ديسمبر الجاري.

وبالنظر للفيديو الذي نشرته تويوتا لهذه السيارة نلاحظ أنها نسخة معدلة من سيارات yaris التي طرحتها العام الجاري، وحصلت على واجهة أمامية مختلفة قليلا بفتحات هوائية كبيرة، إضافة إلى عجلات رياضية عريضة وجنح هوائي صغير على المؤخرة، لمنحها أيروديناميكية عالية وثباتا أكبر على السرعات العالية.

ومن المفترض أن هذه السيارة حصلت على محرك سوبرتشارجر بـ 4 أسطوانات وسعة 1.8 ليتر، يمنحها عزما يعادل 209 أحصنة، إضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.

وتجدر الإشارة إلى أن أحدث نموذج من سيارات yaris كشفت عنه تويوتا هذا العام حصل على هيكل مبني على منصات GAB يزن 950 كلغ، والعديد من الأنظمة التقنية المتطورة، كنظام الركن الآلي الذي يعتمد على الكاميرات والحساسات ليقوم بركن السيارة دون تدخل السائق.

وزودت yaris أيضا بالعديد من ميزات الأمان التي تعتمد على الإلكترونيات لتفادي الاصطدام بالمشاة أو السيارات الأخرى على الطرقات، وحصلت على محركات بنزين اقتصادية بسعة 1 و1.5 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 5 مراحل.

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