الدفاع تدعو خريجي الجامعات الواردة أسمائهم بقوائم مكتب رئيس الوزراء لمراجعتها

2019/12/16 | 13:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، خريجي الجامعات الواردة أسمائهم بقوائم مكتب رئيس الوزراء الى مراجعتها.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، ان "ندعو خريجي الجامعات العراقية من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات الاخرى الواردة اسمائهم بكتب مكتب رئيس الوزراء، الذين سبق وأن حصلت موافقة سيادته على تعيينهم بصفة مدنية، ممن تعذر حضورهم للأيام السابقة الإسراع بمراجعة مركز تطوع بغداد لإكمال اجراءات التعيين واعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة اسبوعين".

واضافت، انه "سيتم الغاء تعيين الذين يتخلفون عن الحضور خلال المدة المحددة اعلاه".

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