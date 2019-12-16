الشروط العملية التي يجب أن يلتزم بها كل مرشح لقيادة الحكومة الإنتقالية لتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية

2019/12/16 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كامل الحساني نقترح للمحتجين الابطال بالإبتعاد عن لغة المعايير الهائمة العامة وفرض شروط محددة يجب أن يلتزم بالتوقيع عليها وبتنفيذها كل من يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية: يلتزم بإعداد قرار...أكمل القراءة ←

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