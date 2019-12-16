انتفاضة العراق والتهديد بالحرب الاهلية

2019/12/16 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم من يعتقد بان العراق سيتحول الى محافظة تابعة لايران واهم جدا.واذا كانت الاحزاب العراقية العميلة تتبع الولي الفقيه، وتظن انه سيبقيها على رأس السلطة الى ماشاء الله...أكمل القراءة ←

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