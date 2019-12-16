عن القرود واللواط والشجرة الخبيثة والشاهبندر

2019/12/16 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:قاسم سرحان ( عند الأحتلال البريطاني للعراق , كان لأبناء ذي قار – الناصرية – موقفا مشرفا في مواجهة الأحتلال , وكان من شدّة المقاومة الشرسة لأبناء الناصرية الكرام ان...أكمل القراءة ←

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