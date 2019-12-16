خلية الاعلام الامني بالعراق تصدر بيانا بشأن هجوم لداعش امس بديالى

2019/12/16 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني في العراق بيانا بشأن هجوم عناصر لجماعة داعش الارهابية على قوة عسكرية امس الاحد في محافظة ديالى شرقي البلاد....

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