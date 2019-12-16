النزاهة: صدور حكم حضوري بحبس مدير عام شركة موانئ العراق السابق

2019/12/16 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الإثنين (16 كانون الأول، 2019) عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق؛ لقيامه بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في حديثها عن قرار الحكم، إلى "قيام المُدان بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في ميناء أم قصر الشمالي، حيث تم إبرام العقد رغم الغبن الفاحش في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق واحتوائه على مخالفات كثيرة لواجبات المتهم الوظيفية، مبينة أن المدان أبرم العقد بقصد منفعة شخص آخر على حساب الدولة".

وأضافت الدائرة أنَّ "محكمة جنح قضايا النزاهة في محافظة البصرة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية المؤلفة في وزارة النقل، وكتاب صادر عن مكتب وزير النقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضحت أن "المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس بحقِّ المدان في القضية التي تولت الهيأة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تيار الحكمة، جاسم خماط، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، ان الكتل الصغيرة داخل مجلس النواب تطالب باعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات الجديد.





وقال خماط في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع الأخير لقادة

بغداد اليوم - خاص

عقدت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب ، الإثنين (16 كانون الأول 2019) اجتماعا برأسه نائب الاول لرئيس البرمان حسن كريم الكعبي

وقال بيان لمكتب الكعبي تلقته (بغداد اليوم) إن "اللجنة القانونية في

بغداد اليوم- خاص

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، تمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد خلال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً أو بعد غد.





وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اللجنة

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