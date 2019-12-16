لاول مرة وعلى الصفحة الاولى ... ايران تنشر صورة لامراة غير محجبة؟!!!

2019/12/16 | 13:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برسمن النادر أن تنشر الصحف الإيرانية صورة سيدة غير محجبة على صفحاتها الأولى، باعتبارها جمهورية اسلامية ، مفروض فيها الحجاب سواء على نساء ايران المقيمات ام على النساء الوافدات اليها .لكن بحدث غير مسبوق صحيفة "آرمان ملي" فعلتها ، وقامت بنشر صورة لعضوة مجلس النواب الأميركي" آنا سكماني" عل...

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