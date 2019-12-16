السجن لمدير عام شركة موانئ العراق بتهمة الضرر بالمال العام

2019/12/16 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق لالحاقه الضرر بالمال العام.وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “المدان قام بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع […]

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