2019/12/16 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).