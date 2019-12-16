رئيس المركز العراقي لـ

2019/12/16 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، ان ما يجري من حرائق وتخريب في ساحة الوثبة تقف وراءه اموال وايادي خارجية.

وقال

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