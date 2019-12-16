بالوثائق.. تواقيع نيابية لإلزام صالح باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء

2019/12/16 | 14:19 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

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