اعادة جدل الكتلة الاكبر.. وصالح يمدد لنفسه المهلة الدستورية

2019/12/16 | 14:19 - المصدر: سومر نيوز

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قبيل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة بحسب الدستور للرئيس العراقي برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد بدلاً عن ...

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