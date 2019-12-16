النزاهة: صدور حكم حضوري بحبس مدير عام شركة موانئ العراق السابق

2019/12/16 | 14:19 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةكشفت هيأة النزاهة، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق؛ لقيامه بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً؛ ممَّا...

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