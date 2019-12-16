الكربولي: أحزاب السلطـة استحوذت على خزائن الدولة منذ عقد ونصف

2019/12/16 | 14:19 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي على الحراك السياسي الحاصل تعديل قانون الانتخابات مشيرا الى ان الاحزاب حتى لو جاءت بأفضل قانون انتخابي على وجه الارض فإنه لن يكون...

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