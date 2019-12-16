راضي شنيشل:كاتانيتش يستحق الإشادة

2019/12/16 | 14:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب فريق نفط الوسط بكرة القدم راضي شنيشل أن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة ويستحق الإشادة . وقال شنيشل لبرنامج (وقت إضافي) الذي يعرض على شاشة العراقية الرياضية :إن” كاتانيتش بعد مرور سنة أبلى بلاءً حسناً وحقق نتائج جيدة مع الفريق “، مبيناً أن “المدرب بدأ يفهم ما يدور

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