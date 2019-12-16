2019/12/16 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سحبت ظهر اليوم الاثنين قرعة دور الـ16 لبطولة دوري ابطال اوروبا، والتي شهدت مواجهات تصنف كنهائيات مبكرة.

نتيجة القرعة

بوروسيا دورتموند

×

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

×

مانشستر سيتي

أتالانتا

×

فالنسيا

أتلتيكو مدريد

×

ليفربول

تشيلسي

×

بايرن ميونخ

ليون

×

يوفنتوس

توتنهام

×

لايبزيج

نابولي

برشلونة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات من العيار الثقيل بقرعة دوري الـ16 لأبطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات من العيار الثقيل بقرعة دوري الـ16 لأبطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).