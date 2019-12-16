بغداد وموسكو تبحثان تسليم أطفال الروس المتهمين بالإرهاب

2019/12/16 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ‏ماكسيموف، تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية ‏ا...

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