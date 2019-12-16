ما سر الميكرفون عند أم كلثوم؟ و تداعيات ماجرى لشيرين عبدالوهاب

2019/12/16 | 14:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان اعتاد بعض المطربين على الحديث للجمهور من على المسرح بين الفقرات الغنائية ومن هذه التصريحات ما يتسبب في إثارة الجدل مثلما حدث مع المطربة شيرين عبدالوهاب أكثر من مرة.في تفاعل المطرب مع الجمهور في غير الغناء كان لكوكب الشرق أم كلثوم، رأي مخالف وقد يكون صادما للبعض لاسيما بعض المغنين الشباب الذين لايقيمون […]

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