بغداد اليوم تنشر نتائج قرعة الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

2019/12/16 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

جرت اليوم الاثنين، ( 16 كانون الاول 2019) قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.

وفيما يلي جميع مباريات الدور ثمن النهائي:

بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

ريال مدريد × مانشستر سيتي

أتالانتا × فالنسيا

أتلتيكو مدريد × ليفربول

تشيلسي × بايرن ميونخ

ليون × يوفنتوس

توتنهام × لايبزيج

نابولي × برشلونة

وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا، فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير في وصافة المجاميع الثمانية.

بغداد اليوم- متابعة

جرت اليوم الاثنين،( 16 كانون الاول 2019) قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.

وسيقابل ريال مدريد الاسباني في هذا الدور مانشستر سيتي الانكليزي

وتأهل في الصدارة كل من ب

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت شبكة هوسكورد العالمية، الإثنين (16 كانون الأول 2019)، التشكيلة المثالية للجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، التي لعبت على مدار الأيام الثلاث الماضية، وشهدت تعثر الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل مع فالنسيا وري

بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر مقرب من ادارة نادي الشرطة، الإثنين (16 كانون الأول 2019)، عن اقتراب إدارة النادي من تعيين المدرب السابق صالح راضي مستشارا كرويا للنادي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإدارة بدأت بالفعل في التباحث لتعيي

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