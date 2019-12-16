إجماع نيابي لتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية باختيار رئيس حكومة وفق هذه المواصفات  

2019/12/16 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع برلمانية لتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية من أجل الشروع باختيار رئيس وزراء مستقل ولا ينتمِ للكتل السياسية.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “مجموعة من النواب في البرلمان، جمعوا تواقيع من 180 نائبًا لتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية للشروع باختيار رئيس مستقل للحكومة الانتقالية ولا ينتمِ […]

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