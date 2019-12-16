ريال مدريد يواجة مان سيتي و برشلونة يواجة نابولي في الثمن نهائي أبطال أوروبا

2019/12/16 | 14:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة .. أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن العديد من المواجهات النارية.ويصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تلك البطولة (13 لقبًا) بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.نتيجة القرعة بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان […]

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