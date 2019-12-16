فيديو : كويتي يعتنق اليهودية ويطالب العيش في إسرائيل

2019/12/16 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، خبراً مرفقاً بمقطع فيديو ادعت خلاله أن شاباً من الكويت يدعى يوسف المهنى، يبلغ من العمر 25 عاماً قد ترك ديانة الإسلام واعتنق اليهودية، فر إلى بريطانيا بعد أن غير اسمه إلى «نفتالي» من أجل العيش هناك بحرية، وهو يحاول الاندماج في المجتمع اليهودي هناك، ويحلم بالتوجه إلى إسرائيل والعيش […]

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