الوقف السني يصدر تنويهاً بشأن ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 170 عاماً🔻

2019/12/16 | 14:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ديوان الوقف السني، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، تنويهاً بشأن ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 170 عاماً يوم الخميس المقبل.وذكر الوقف في منشور عبر صفحته على الـ “الفيس […]

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