الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار في شهرين

2019/12/16 | 14:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6 بالمئة أمام الدولار يوم الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

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