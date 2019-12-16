انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي لتصل إلى 120 مليون دولار


انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي لتصل إلى 120 مليون دولار
2019/12/16 | 14:40 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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