مجدداً تعثر بتشكيل الحكومة وتأجيل تسمية الرئيس للخميس

2019/12/16 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /واصلت جهود تشكيل حكومة لبنانية جديدة تعثرها الاثنين، حينما أعلنت الرئاسة تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، لتسمية رئيس للوزراء.وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها، إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اتصل بالرئيس ميشال عون، وتمنى عليه تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور”، مشيرة إلى أن “الرئيس استجاب لتمني الحريري وقرر […]

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