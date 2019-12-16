"العهد نيوز" تنشر الدليل الفاضح على تورط السفارة الامريكية بنحر شهيد الوثبة

2019/12/16 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز" على دليل فاضح يبين تورط السفارة الامريكية في دعم العصابات الاجرامية التي ارتكبت جريمة ساحة الوثبة بنحر طفل

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