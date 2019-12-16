2019/12/16 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

اطلق ناشطين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات السعودية بكافة انواعها بعنوان "خليهة تخيس".





وقال سيف علي وهو احد الناشطين لـ"العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خليهة تخيس".. ناشطون يشنون حملة لمقاطعة المنتجات السعودية/ صور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خليهة تخيس".. ناشطون يشنون حملة لمقاطعة المنتجات السعودية/ صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).