شروط التقديم على قطع الأراضي السكنية في العراق

2019/12/16 | 14:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزعت الاستمارة على أربع فئات هي العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وذوو الإعاقة، الفئات الأخرى (بسعر الخدمات)، بالإضافة الفئات عالية الدخل (لقطة من الاستمارة)

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