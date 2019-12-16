2019/12/16 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن ديوان الوقف السني أن الخميس المقبل، سيشهد ظاهرة فلكية ، ألا وهي كسوف الشمس الحلقي.وذكر بيان للوقف تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “ظاهرة لم تحدث منذ اكثر من 170 سنة ، ولن تتكرر الا بعد 84 سنة”.واضاف، ان هذه الظاهرة ستكون مرئية في معظم بلدان العالم العربي وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني يتحدث عن ظاهرة فلكية نادرة: لم تحدث منذ 170 سنة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني يتحدث عن ظاهرة فلكية نادرة: لم تحدث منذ 170 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).