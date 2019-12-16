الريال بمواجهة السيتي وتشيلسي امام البايرن.. مواجهات نارية في قرعة ابطال اوروبا

2019/12/16 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن العديد من المواجهات النارية.ويصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تلك البطولة (13 لقبًا) بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.ويخوض توماس توخيل المدير الفني لباريس سان […]

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