مواجهات نارية في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

2019/12/16 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الاثنين، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية .

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