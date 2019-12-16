حكم بالسجن لمدير عام شركة موانئ العراق السابق بتهم فساد

2019/12/16 | 14:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق، لقيامه بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المُدان بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في ميناء أم قصر الشمالي، حيث تم إبرام العقد رغم الغبن الفاحش في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق واحتوائه على مخالفات كثيرة لواجبات المتهم الوظيفية".

وبينت أن "المدان أبرم العقد بقصد منفعة شخص آخر على حساب الدولة".

وأضافت إنَّ "محكمة جنح قضايا النزاهة في محافظة البصرة، وصلت إلى القناعة التامَّة بتقصير المُدان بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية المؤلفة في وزارة النقل، وكتاب صادر عن مكتب وزير النقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضحت أن "المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس بحقِّ المدان في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم ( 111 لسنة 1969) المعدل".

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