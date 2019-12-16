2019/12/16 | 14:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.مصدر نيابي أكد لدجلة أن حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية النيابية تجتمع لمناقشة مشروع قانون انتخابات المجلس ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية النيابية تجتمع لمناقشة مشروع قانون انتخابات المجلس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).