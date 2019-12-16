مكتب عبد المهدي: الخميس موعد انتهاء حكومة تصريف الأعمال دستوريا

2019/12/16 | 14:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الخميس هو موعد انقضاء هذه المهلة وانتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال .وقال المتحدث باسم المكتب وليم وردة إن الحكومة ستكون مجبرة قانونا...

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