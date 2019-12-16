2019/12/16 | 14:53 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل فرانس24 في العراق أن الاعتصامات والمظاهرات لا تزال متواصلة في بغداد وفي بقية المحافظات العراقية.



ويأتي ذلك غداة مقتل ناشط عراقي رابع الأحد متأثرا بجروح أصيب بها ليل السبت بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: استمرار الاحتجاجات غداة اغتيال ناشط عراقي رابع بنيران مسلحين مجهولين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: استمرار الاحتجاجات غداة اغتيال ناشط عراقي رابع بنيران مسلحين مجهولين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).