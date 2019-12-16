2019/12/16 | 14:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المديرالعام السابق للشركة العامة لموانئ العراق؛ لقيامه بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “المُدان قام بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:صدور حكم حضوري بحبس مديرعام شركة موانئ العراق السابق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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