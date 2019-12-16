2019/12/16 | 15:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، مصادقته على اطلاق صرف 108 مليارات و870 مليون دينار لمحافظتي بغداد والبصرة، وذلك بعد استكمال حكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط توافق على صرف اكثر من 108 مليارات دينار لبغداد والبصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط توافق على صرف اكثر من 108 مليارات دينار لبغداد والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).