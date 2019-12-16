الوقف السني يعلن عن ظاهرة ستحدث في العالم العربي لم تحصل منذ 170 عام

2019/12/16 | 15:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اصدر ديوان الوقف السني، تنويها عن ظاهرة فلكية تحدث الخميس المقبل، مبينا ان هذه الظاهرة لم تحدث منذ اكثر من 170 سنة.

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