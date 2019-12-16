مع قرب اعياد الميلاد.. اسواق القامشلي تشهد حركة ضعيفة

2019/12/16 | 15:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش في القامشلي مزيج من الكورد والعرب والمسيحيين

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