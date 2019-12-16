الجيش اللبناني: إعادة الوضع إلى ما كان عليه في وسط بيروت

2019/12/16 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن وحداته عملت على مؤازرة قوى الأمن لوقف التعديات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في وسط العاصمة بيروت، بعد ليلة من الفوضى.

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