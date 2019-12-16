تعرف على أكثر الأبراج حظًا في الحب لعام 2020

2019/12/16 | 15:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليكم أكثر الابراج حظا في الحب لعام 2020

برج الأسد 2020:

سوف ينعم مواليد برج الأسد بالرومانسية والمشاعر العاطفية الجيّاشة في العام 2020، وكذلك سيعيشون الاستقرار العاطفي، أما بالنسبة لمولود برج الاسد الأعزب، فإن هذا العام يعده بلقاء شريك حياته وسيتوّج علاقته بالزواج، افرح أيها الأسد أنت على موعد لتلقي الكثير من المفاجأت السارة على الصعيد العاطفي لهذا العام، بعض مواليد برج الأسد سيشهدون انقلاباً جذرياً على الصعيد العاطفي، وسيعيشون السعادة في بداية العام 2020.

برج العذراء 2020:

كان عام 2019 عامًا جيدًا بالنسبة لمواليد برج العذراء، لا سيما على المستوى العاطفي، ومع ذلك، فإن عام 2020 سيكون عام الحظوظ بامتياز! إذ ستحمل الكواكب لبرج العذراء العديد من المفاجآت السارة فيما يتعلق بعلاقاته مع الشريك، وسوف يجد مولود العذراء المنخرط في علاقة طويلة الأجل، طرقًا جديدة لتتويج علاقته بالارتباط الجدي والعيش باستقرار، أما مولود برج العذراء الأعزب، سوف يعرف الحب من النظرة الأولى وسيعيش أوقاتاً رومانسية لطالما حلم بها، افراح أيها العذراء هذا العام سيكون عامًا رومانسيًا باميتاز وسيكون من أجمل الأعوام التي ستشهدها على الصعيد العاطفي.

بدءا من اذار 2020 والى نهاية العام 2020، المشتري سيكون في الساحة في برجك؛ حيث ينمي روح المغامرة ويعزز ثقتك بنفسك فتلتقي الذبذبات الإيجابية واثقاً من نفسك، ويشير هذا الشهر الى الوقوع في الحب، فتكثر العلاقات العاطفية ولكنك ستكون متحفظاً في اختيارك، أما في اذار 2020، كوكب الزحل يدخل برجك فيجلب الصعوبات والعقبات، ولكنه يريحك على الصعيد العاطفي والزوجي والعلاقات الشخصية.

برج العقرب 2020:

سيتمتع برج العقرب أيضًا بالحظوظ في العام 2020؛ إذ سيشهد فرصًا جيدة لإيجاد شريك حياته، وبناء علاقة متناغمة وطويلة الأجل.



بالنسبة للعقرب الأعزب، يبدو أن الحب في الهواء منذ بداية العام، سواء كنا نتحدث عن شرارة قديمة تعود إلى الحياة، أو عن مقابلة شخص جديد تمامًا، آن الاوان لتنطلق أيها العقرب الى تحقيق حلمك على الصعيد العاطفي، سوف يكون العام 2020، من أجمل الأعوام التي شهدتها في حياتك؛ حيث تكون الأنشطة كثيرة في هذا العام وسفريات وتنقلات حتى وان كانت مؤقتة، ستعيش أيها العقرب عامًا رومانسيًا مميزًا في هذا العام.

برج القوس 2020:

حان الوقت، أيها القوس لتتنفس الصعداء، أخيراً ستحقق ما كنت تصبو إليه من أحلام وأهداف، إن المعروف الأكبر الذي سيقدمه لك المشتري، هو إبطال مفعول كوكب زحل من خلال إزالة جميع العراقيل والصعوبات التي واجهتك، ستكون أيها القوس معفى من تأثيرات كوكب زحل التي أهلكت قواك في السنوات السابقة وتتخلص من جميع العقوبات والصعوبات التي عانيت منها على الصعيد العاطفي، فاستعد أيها القوس لتعيش فترة رائعة ومميزة للغاية في حياتك العاطفية، ستعيش أجواء هادئة جدًا وغاية في الرومانسية مع شريك حياتك، بعدما شهدت الكثير من الأزمات العاطفية استمرت لسنوات طويلة، افرح أيها القوس، أنت بصدد تحقيق حلمك الشخصي وتعزيز علاقتك العاطفية مع الشريك.

برج الحوت 2020:

إن عام 2020 سيكون من أجمل الأعوام التي سيعيشها مواليد برج الحوت، ففي هذا العام، ستعود أيها الحوت الى القمة بعدما كنت المقاعد الخلفية على جميع الأصعدة، والمفاجأة الأكثر تميزاً ستكون على الصعيد العائلي والمقربين، وابتداءً من نصف العام 2020، ستتبلور الأمور العاطفية نحو الأفضل، في حزيران، ستتاح الفرص أمام مواليد الحوت، لتعزيز علاقتهم العاطفية أو البدء بعلاقة جديدة واعدة، هذا هو العام المناسب لمواليد الحوت الذين يعيشون علاقة حب جدية لتتويجها بالزواج.

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